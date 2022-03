Uitslag Stelling: Lokale partijen populair

Een respondent zegt: „Er zijn veel mensen die klagen over wat de gemeente niet goed doet, maar die zich niet verdiepen in wat de lokale politiek voor ze kan betekenen. Wie niet gaat stemmen, mag ook niet klagen.”

Meer dan driekwart van de deelnemers is van plan zijn stem uit te brengen of heeft dat maandag of dinsdag al gedaan.

Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen is de meest directe manier voor burgers om hun stem te laten horen, vindt 65% van de stellingdeelnemers. „Lokale politici kunnen in hun gemeente een belangrijke invloed hebben op de besluitvorming en bovendien zijn ze toegankelijker dan de landelijke politiek”, stelt een respondent. „Het is politiek waar ik als burger directere toegang toe heb en die dus dichter bij mij staat”, verwoordt een ander het. „Vaak wordt het ook bedreven door gewone mensen, die mij beter lijken te begrijpen dan de landelijke politici.”

Sommige respondenten hebben nog een andere reden om te stemmen bij deze verkiezingen. „Stem lokaal om Den Haag te waarschuwen dat ze het niet goed doen”, roept één van hen op.

Veel respondenten (70%) kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor een andere partij dan bij de landelijke verkiezingen. „Ik stem altijd op een lokale partij”, bekent iemand. „Bij een aan de landelijke politiek gerelateerde partij, zijn er te veel niet-lokale belangen die kunnen meewegen in hun beslissingen.”

Ook andere respondenten zien de onafhankelijkheid van lokale partijen als een voordeel. „Lokale politici zijn geen marionetten van het machtige Den Haag”, meent een stellingdeelnemer.

Van de respondenten die aangeven gemeenteraadsverkiezingen niet belangrijk te vinden, heeft een groot deel het vertrouwen in de politiek – zowel landelijk als lokaal – verloren. „Theoretisch zijn lokale verkiezingen belangrijk, maar in de praktijk stelt het helemaal niets voor. Het is pure volksverlakkerij, net als de landelijke politiek. Het volk wordt een worst voor gehouden die weer weggetrokken wordt als de stemmen zijn geteld”, klaagt één van hen.

Maar ook onder andere respondenten heerst scepsis of hun stem wel gehoord zal worden. „De gemeenteraadsverkiezingen zouden belangrijk moeten zijn, maar helaas is de regelgeving en het ambtelijk beleid een vertragende factor bij het nemen van belangrijke beslissingen. Binnen vier jaar kan er geen echt gewijzigd beleid gevoerd worden”, schrijft iemand. Een ander vertelt zelf gemeenteraadslid te zijn geweest: „Ik heb bijna alle grote gemeentelijke verantwoordelijkheden naar bovenregionale organisaties zien verschuiven omdat gemeentes te klein zijn om het zelf te doen”.

Toch is niet stemmen ook voor veel sceptici geen optie. „Het is het belangrijkste grondrecht dat we met z’n allen hebben. Laten we hier gebruik van maken”, roept een respondent op. „Vooral in deze tijd moeten we extra goed beseffen dat wij in alle vrijheid kunnen stemmen”, vindt een andere stemmer. „Het is een groot voorrecht om in een democratisch land te wonen.”