Premium Het beste van De Telegraaf

Iedereen schatte oorlog Oekraïne verkeerd in

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Op dag 457 van de oorlog die volgens militaire experts door Moskou met de vingers in de neus zou worden gewonnen, het Amerikaanse opperbevel dacht binnen 72 uur, kunnen we gerust stellen dat die aanname fout was. Het is niet de enige veronderstelling die onwaar bleek te zijn. Motivatie en leiderschap tellen in een oorlog meer mee dan de generaals hadden ingeschat.