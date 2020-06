Volk verdeeld over miljoenenjacht van de koning

Het is bijzonder welke reacties de redactie krijgt over de nieuwe boot van de koning en hoe die uiteenlopen. Een aantal mensen reageert: ’Geniet ervan.’ Of: ’Mooi Nederlands product.’ Maar er klinkt vooral verontwaardiging over het varende pronkstuk waarmee de koning dit voorjaar werd gesignaleerd. Met name over de prijs van het schip, die moet uitkomen op ruim 2 miljoen euro.