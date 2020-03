’Hoelang blijft coronavirus leven?’

Maar meer informatie over de levensduur van het coronavirus op plastic(folie), karton, glas, kranten en bladen is wel hard nodig. Plastic handschoentjes zijn gratis bij binnenkomst. Het zijn nog schamele voorzieningen. De overheid moet meer en betere info geven over allerhande consequenties van de aanhechting van corona aan producten die al door vele handen zijn gegaan. Ook de krantbezorger en postbode kunnen coronadrager zijn. Handen wassen, 1,5 meter afstand en niezen in je elleboog weten we nu wel.

Bert de Jong, Ermelo