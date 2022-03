Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Had ik maar een tante Joke om op te stemmen

Door Marcel Peereboom Voller

Leeg. Blanco. Geen idee. Bezig met van alles in het hoofd, behalve met het invullen van het stembiljet. Dat was namelijk bijzaak. Ja ik weet het, de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk ’omdat ik met mijn stem invloed kan uitoefenen op het beleid in de plaats waar ik woon’, zo luidt het adagium, maar toch: geen idee.