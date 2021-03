’EU-richtlijn staat aardgas toe’

Het antwoord is heel eenvoudig: de Duitsers maken gebruik van een richtlijn van de EU uit 2014 waarin is aangegeven dat aardgas als alternatieve brandstof gebruikt mag worden ter vervanging van fossiele oliebronnen in de energievoorziening voor vervoer. Maar wanneer je aardgas in het vervoer mag gebruiken, zo denken de Duitsers, dan mag je dat ook in de elektriciteitcentrales en voor verwarming van huizen gebruiken. De opwaardering van aardgas waarover binnen de EU gesproken gaat worden gaat naar alle waarschijnlijkheid over dit laatste. Het betreft Richtlijn 2014/94/EU/ en deze is ook door de demissionaire regering van Rutte II exact overgenomen, toegelicht en verschenen in het Staasblad op 24 mei 2017.

De burgers nu opzadelen met enorme schulden voor het volledig isoleren van (huur)huizen is voor een kleine groep rijken betaalbaar, maar voor velen niet, zoals ouderen met een klein pensioen en verhuurders van woningen. Wind- en zonne-energie zijn geen vervangers voor betrouwbare elektriciteitvoorziening omdat ze weersafhankelijk zijn.

Rien de Korte, Waddinxveen