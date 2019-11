Brief 3: ’Snelheidsverlaging is paniekvoetbal’

Het is bij de regering iedere maand pakjesavond voor het klimaat! Na de 100 kilometer op de snelwegen volgt nog een aantal pakketten van maatregelen. De snelheidsbeperking is kortetermijnpolitiek, maar in december en 2020 worden ook afspraken gemaakt voor de langere termijn! Je kunt spreken over totale paniekvoetbal en er is geen plan B!

De regering is een half jaar terug in rep en roer gebracht door een uitspraak van de Raad van State. Nu pas wordt er actie ondernomen naar Brussel om de stikstof in natuurgebieden terug te dringen! Het is weer mosterd na de maaltijd. En de burgers in het land mogen alles maar slikken want een referendum hierover hebben ze geboycot!

We zijn in Nederland ook nog eens overbevolkt. Hebben ze op het ’pluche' weleens nagedacht over een migrantenstop?

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

