’Nu zijn de ouderen aan zet...’

Het interview met Hummie van der Tonnekreek is mijn vrouw en mij uit het hart gegrepen. Wat een mens! Ze verwoordt precies wat wij ook vinden.

Wij pensionado’s die betutteld worden, maar tegelijkertijd ook weggezet als profiteurs. We gunnen het de generatie van onze kinderen van harte dat ze al op jonge leeftijd meerdere vakanties per jaar hebben. Wij hadden er maar één, die we soms moesten opofferen voor een verbouwing.

Zouden wij dan nu niet aan zet zijn? Kom op zeg. We gaan haar woorden niet herhalen, maar besluiten met bravo Hummie!

Jan Hendriksen, Zelhem