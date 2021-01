’Doorpakken met vaccin’

De traagheid van het kabinet is duivels. Nu blijkt dat er maar liefst 200.000 vaccins in de vriezers zitten. Dit is te gek voor woorden, stelt Sandra Bronckhorst-Dros.

Het beleid is kennelijk zo, dat er weer nieuwe voorraad aangevuld moet worden voor dat de 1e voorraad gebruikt wordt. Te gek voor woorden, doe een oproep en zet het prikken door. Hoe kun je je in deze crisis zo aarzelend gedragen?

Talloze bedrijven gaan straks failliet, mensen die onnodig overlijden, en dan de dreiging van de avondklok. Ondertussen worden ouders ook gek van hun kinderen, werken, lesgeven en de huishouding runnen.

Ik roep het kabinet op om te stoppen met aarzelen, en de voorraad vaccins zo spoedig mogelijk in de armen te prikken.

Sandra Bronkhorst- Dros

Leeuwarden.