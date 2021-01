’Bureaucratie nekt ons land’

Josef Tekeste-Yemane blijkt, met ongeveer 11.000 lotgenoten, vallende onder het generaal-pardon van 2007, nog steeds stateloos te zijn omdat hij niet in staat is zijn geboortepapieren uit Ethiopië te overleggen. We weten hoe lastig het is om in dergelijke (corrupte) landen documenten op te vragen. Vanaf zijn 2e levensjaar woont hij in Nederland, maar is na 27 jaar nog steeds stateloos, omdat onze bureaucratie het verhindert maatwerk te leveren (gelijk toeslagenaffaire). Ondanks mijn kritische blik op het immigratiebeleid schaam ik mij in dit geval wederom Nederlander te zijn en vraag ik mij in alle gemoede af wat er eigenlijk nog ’gaaf’ is aan dit land.

Johan Sijtsema,

Rosmalen