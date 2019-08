’Wolven achter de ratten aan...’

Ik vind de beslissingen die momenteel genomen worden zorgwekkend. De wolven ’oh wat leuk, ze hebben een nestje’ worden ter zijner tijd een plaag. En de ratten en muizen mogen niet meer bestreden worden met gif om e roofvogels te beschermen.

Maar hoe beschermen we dan de gewassen in de land- en tuinbouw en de stallen?

We hebben dan twee opties: Of we trainen de wolven om ratten en muizen te vangen en te eten of we vragen de roofvogels om wat actiever op jacht te gaan in de velden en geven ze dan onderdak in een lekkere warme stal, want daar hebben ze de rattten en muizen voor het ’oprapen’.

Het meest irritante is dat Nederland wel weer het voortouw zal nemen, onze producten daardoor duurder worden en we gewoon de goedkopere groente en vlees uit het buitenland halen.

Irene Stevense, Lelystad