Brief 2 ’Rellen tonen haat tegen Westen’

Gemeentehuizen , bibliotheken in brand steken en dan onlangs de aanval op een burgermeestersvrouw en haar kinderen is een regelrechte aanval op de maatschappij. Deze rellen worden weer goed gepraat door de linkse elite met allerlei excuses. Veel migratiegolven, echter de integratiegolven zijn uitgebleven. Er wordt al te lang weggekeken. Het gaat allang niet meer alleen over de dood van een jongere, maar ook over een diepgewortelde haat tegen onze westerse normen en waarden.

Hermien Kuiper, Epe

