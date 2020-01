’Geapp in de Kamer is storend’

Dat betekent niet alleen maar aanwezig zijn in de Kamer maar er ook echt nuttig zijn. Dat appen is behoorlijk storend. Het is mij inderdaad nog steeds niet duidelijk wat veel van deze lieden nu eigenlijk aan het doen zijn. Krijgen ze aanwezigheidspremie en kunnen ze gewoon met privéaangelegenheden bezig zijn. Zelfs vraag ik mij af of ze moeten rapporteren bij hun partijbestuur waar ze mee bezig zijn en welke invloed ze hebben gehad. Wordt het niet eens tijd dat er verantwoording wordt afgelegd over welke invloed ze hebben gehad voor het landsbelang?

Aad van der Gulik

Lisse