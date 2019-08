’Zuinig met energie, toch duurder uit’

Zo ook het afgelopen jaar en ik had weer minder verbruik. Het te veel betaalde bedrag wordt z.s.m. overgemaakt. Onderaan de brief tref ik het nieuwe bedrag van de voorschotnota aan. Het nieuwe maandbedrag is echter met 20 euro verhoogd in plaats van dat het verlaagd is. Reden: netwerkkosten, energiebelastingen en btw. Dit betekent dus geen koopkrachtverbetering maar weer meer belastingen afdragen.

Corrie Geerders, Alkmaar