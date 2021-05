De Kwestie: Doorgaan of stoppen met de VAR?

Ooit bedoeld om cruciale arbitrale missers te corrigeren en elke discussie uit te sluiten, ligt het systeem met de assistent-videoscheidsrechter vooral onder vuur, zowel in de voetbalwereld als bij de kijker thuis.

Is het voetbal geholpen met de VAR, of wegen de voordelen niet op tegen de nadelen? Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond en oud-voetballer en analist Kenneth Perez buigen zich ieder apart over die vraag.

En wat vindt u? Schiet de VAR zijn doel voorbij of maakt hij het spel eerlijker? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.