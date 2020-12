Lichtpuntjes: Behulpzame Edenaar

In het voor ons nog onbekende wandelgebied , zijn we naar de verkeerde parkeerplaats teruggelopen. Er bleken meerdere parkeerplaatsen te zijn… We vroegen een wandelaar of het ver was terug te lopen naar de andere parkeerplaats. Ja, dat was wel een aantal kilometers…

Hij bood spontaan aan om ons, naar onze auto terug te brengen. Gelukkig hadden we alle drie geen coronagerelateerde klachten. Dit had ik als rug-en herniapatiënt lopend niet gered, beweging is goed maar langer dan een uur lopen red ik niet. Het was best nog een stuk omrijden, dus we zijn heel dankbaar voor je sympathieke geste. Dus onbekende Edenaar, dankjewel!

Ronald en Yvonne Breur