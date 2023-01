Uitslag Stelling: Bouwprocedure moet korter

Minister Hugo de Jonge van Wonen wil bezwaarprocedures verkorten, zodat de broodnodige nieuwe woningen sneller gebouwd worden. Een respondent die positief op dit plan reageert: „Zo langzamerhand kun je nergens meer bouwen. Want dan zit er weer een of andere bijna uitgestorven muis of zeldzaam plantje in het gebied, waardoor er weer bezwaar wordt gemaakt.” Een tegenstander van de plannen vindt: „Het hek raakt dan van de dam. Als je projectontwikkelaars hun gang laat gaan, staan ze zo in je achtertuin. Bouwers willen maar één ding en dat is geld verdienen, maakt niet uit hoe.”

De Jonge heeft hierover gezegd dat er ’te veel’ rekening wordt gehouden met omwonenden bij projecten. Met deze uitspraak is een meerderheid van de deelnemers het niet eens. De meeste stemmers vrezen dat omwonenden de dupe zullen worden van het verkorten van de procedures. Een respondent heeft geen medelijden met die omwonenden: „Dat eindeloos procederen, ik vind het walgelijk. Zelf hebben de bezwaarmakers vaak wel woonplezier. Jongeren zijn de dupe, hen wordt niets gegund.”

De Jonge heeft het over ’not in my backyard’-sentimenten die zouden leven in Nederland. Driekwart gelooft dat dit soort sentimenten inderdaad leven in Nederland. Een stemmer: „Het is net als met vliegen. Iedereen wil naar de zon. Maar als het aankomt op overlast van vliegtuigen, dan wil niemand dat deze over zijn huis heen komen.” Een andere respondent: „Eerst roepen dat er woningen voor jongeren moeten komen en dan willen ze bij je in de buurt bouwen en dan is iedereen tegen.” Een stemmer begrijpt het ’not in my backyard’-sentiment heel goed. „Kijk maar wat projectontwikkelaars steeds weer flikken. Maar waarom niet ieder vrijgekomen stukje landbouwgrond volbouwen?”

Een bouwproject zou tien jaar duren. Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt dit veel te lang. Een reactie: „Die tien jaar komt niet door de bezwaren, maar door de traag werkende overheid. De Jonge moet zijn eigen ambtenaren aanpakken.” Een andere stemmer: „De bezwaarprocedure moet hetzelfde blijven, maar je moet verplicht stellen dat dit alles niet langer dan drie jaar mag duren.”

Twee derde vindt ook dat er meer woningen in Nederland gebouwd moeten worden, vanwege de woningnood die er momenteel is. Een tegenstander hiervan meldt: „Hou toch eens op met het volbouwen van Nederland. Er is plek genoeg in door corona verlaten kantoren, bedrijfspanden en winkels.”

Toch gelooft bijna niemand dat de woningnood in Nederland snel opgelost gaat worden. Op de vraag wat voor huizen er in Nederland vooral gebouwd moeten worden, antwoordden de meeste deelnemers ’sociale huurwoningen’. Het merendeel vindt dat er vooral woningen voor ouderen bij moeten komen. „Ouderen wonen vaak veel te groot en zouden makkelijker moeten doorstromen naar een geschiktere woning.” Een respondent pleit voor meer ’ouden van dagen’-huizen. ,,Dan komen er vanzelf weer huizen voor jongeren vrij.”