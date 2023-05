Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Genderneutrale droomwereld D66 negeert elementaire biologie

Feministe Lydia Daniel voelt zich in haar gevecht voor vrouwenrechten bedrogen door D66 en koos op het partijcongres de toespraak van partijleider Sigrid Kaag als moment om de links-liberalen dat ongevraagd onder de neus te wrijven. In haar korte statement zaten een paar waarheden als een koe waarvan D66 niet is gediend.