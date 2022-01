’Gooi het hele land open’

Een respondent maant tot voorzichtigheid. „We zijn tot twee keer toe veel te vroeg uit de lockdown gehaald, met alle gevolgen van dien. Stap voor stap lijkt me een wijze keuze. Voorwaarde is een duidelijke routekaart, met duidelijke voorbeelden.” Een fikse meerderheid van de stemmers had gerekend op versoepelingen bij de persconferentie van vrijdag. Vorige week al gingen de scholen open.

Driekwart van de deelnemers gelooft niet dat de lockdown heeft geholpen de verspreiding van het coronavirus te verminderen. Een respondent: „Alles was dicht en de besmettingen zijn torenhoog. Dat betekent dat óf niemand zich aan de regels heeft gehouden óf dat die hele lockdown niets heeft geholpen.” Een andere stemmer schrijft: „Deze lockdown heeft helemaal niets opgeleverd, alleen gefrustreerde ondernemers.”

Respondenten zijn behoorlijk eensgezind over de motivatie van het kabinet voor dit besluit. Zij denken dat het kabinet versoepelt omdat het draagvlak voor de coronamaatregelen op zijn dieptepunt is. Iemand zegt: „Het is totaal onduidelijk waarom winkels wel en theaters en musea niet open mogen gaan, terwijl je daar met duidelijke regels echt prima kunt functioneren.” Anderen vinden het slecht verteerbaar dat in het buitenland veel meer kan dan in Nederland. „Alles is daar open, dan kunnen we dit hier toch niet meer volhouden?”

De meeste deelnemers denken dat er weinig gaat veranderen aan het coronabeleid van het nieuwe kabinet ten opzichte van het het vorige kabinet. Ondanks dat er een nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is. Een respondent: „Kuipers denkt te veel in ziekenhuistermen en niet in wat een lockdown betekent voor het hele land.”

Het antwoord op de vraag of stemmers 2G zouden accepteren als het land daarmee volledig open zou kunnen, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft is hierop tegen, de andere helft is er juist voor. Een voorstander: „Het blijft idioot dat ze daar in Den Haag niet toe durven besluiten. Kijk naar Frankrijk, daar kan alles gewoon open dankzij 2G.”

De meeste respondenten denken dat we voorlopig niet van de lockdowns af zijn. Slechts een kwart denkt dat deze lockdown voorlopig de laatste is. Een respondent hoopt van wel: „Doe als Spanje en beschouw corona als een griepvirus.”

Op dit moment is het aantal besmettingen met omicron torenhoog, waardoor in veel sectoren niet gewerkt kan worden. De meerderheid van de stemmers vindt dat de quarantainetijd best verkort kan worden. Een deelnemer chargeert: „Pietje komt met een snottebel uit school en mama kan tien dagen niet naar het werk. Dat schiet niet op.” Iemand anders: „Dat niet zieke mensen zo lang in quarantaine moeten is bizar. Zeker nu de tekorten in zorg en onderwijs zo hoog oplopen.”

Van alle sectoren die nog open moeten, mag wat veruit de meeste deelnemers betreft de horeca als eerste open. Een reactie: „Nu zit iedereen illegaal thuis te feesten. Doe liever de horeca open, dan is er tenminste controle op.”