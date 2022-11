’IS-vrouwen kozen voor nieuw bestaan’

Het gaat om vrouwen die zelf bewust gekozen hebben om zich daar in Syrië aan te sluiten bij de IS-terroristen, die vreselijke misdaden hebben begaan. Ongelofelijk dat een Nederlandse rechter heeft beslist om hen terug te halen. Ik ben benieuwd als er straks hier in Nederland iets gebeurd of deze ’dames’ daar dan een aandeel in hebben. En hoe zit het met de eventueel gehersenspoelde kinderen? Als er een terreurdaad wordt gepleegd, dan wast iedereen z’n handen in onschuld durf ik nu al te zeggen. Dan zal zeker niemand verantwoordelijk willen nemen.

Anja Kropff-Buitenwerf, Zutphen