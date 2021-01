’Trump speelt JR van Dallas’

Het telefoontje van Trump aan de hoogste verkiezingschef van Georgia, Brad Raffensperger, is het zoveelste bewijs dat de VS vier jaar geleden is opgezadeld met een gevaarlijke gek, die onrechtmatige praktijken niet schuwt om zijn zin te krijgen, gelijk aan JR uit de serie Dallas, stelt Jan Verniers.

Het feit dat deze man durft te beweren dat er bij de huidige verkiezingen fraude is gepleegd is het toppunt van brutaliteit. In feite zou Hillary Clinton dat vier jaar geleden hebben kunnen beweren, dan was het geloofwaardig, want niemand kon zich toen voorstellen dat zo iemand het tot president van de VS zou schoppen. Het feit dat zij dat niet deed en hij nu wel, terwijl het logisch is dat de meerderheid hem na vier jaar wangedrag niet meer moet, geeft aan dat hij het woord integriteit niet kent. Het is niet eens dat hij de verkiezingsuitslag wantrouwt, nee hij wil ondanks de feitelijke toestand alsnog winnen. Al is dat via machtsmisbruik: dat hij daarbij aanhangers zand in de ogen strooit en ophitst, met alle mogelijke risico’s op geweld van dien, zal hem worst zijn. Voor hem telt slechts één belang: eigenbelang!

Jan Verniers