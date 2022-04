’Kaag van haar voetstuk gevallen’

Dat dit nu juist haar overkomt moet haar zwaar vallen. Na de winst bij de afgelopen verkiezingen zag zij zich zelf al als de nieuwe minister-president. De mond vol van nieuw elan en nieuw leiderschap. Inmiddels zijn we een motie van wantrouwen in de Kamer - die het net niet haalde - en een motie van afkeuring verder. Een motie van afkeuring waarbij zij eerder, toen dat Rutte overkwam, had gezegd dat zij wél in zijn situatie zou zijn afgetreden.

En dan nu de MeToo-affaire binnen haar partij waarbij partijlid Frans van Drimmelen over de schreef ging en die daaruit wel zijn conclusies trok en ontslag nam. Kaag ging diep door het stof en putte zich uit in excuses. Maar pas toen een storm van misnoegen haar deel werd. Bij zoveel malheur zou elke zich zelf respecterende politicus zijn consequenties trekken. Zo niet Kaag. Die vanaf nu als ’aangeschoten wild’ verder moet. En van dat predikaat niet meer afkomt. Wie gaat haar wijs maken dat het voor D66 beter is dat zij met onmiddellijke ingang via de zijdeur haar congé neemt? Hans van Mierlo, de eens zo trotse oprichter en leider van D66, zou zich in zijn graf omkeren!

Jan Muijs, Tilburg