’Luisteren naar de achterban’

Een goed verhaal hebben of een ander kiesstelsel zou het ei van Columbus zijn. Ooit stonden beide partijen voor vaste waarden waar je het wel of niet mee eens kon zijn. Al tientallen jaren hebben zij zich nooit afgevraagd, waarom hun kiezers vertrokken naar Fortuyn, Wilders, Baudet of Joost Eerdmans. De partij, inmiddels bevolkt met doctorandussen die nooit echt gewerkt hebben, wist wat goed was en had geen binding meer met de achterban. Zolang ze uitgaan van hun eigen-wijsheid en niet gaan luisteren bij hun potentiële kiezers, zullen zij hun achterban nooit bereiken.

Jan Oosterhof, Hellendoorn