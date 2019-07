’Klucht rond vliegveld Lelystad’

Hebben de bewoners rondom Groningen, Rotterdam, Maastricht en Eindhoven soms geen last van vliegverkeer en stikstof? Om nog maar niet te spreken over de omwonenden van Schiphol; is daar geen overdosis stikstof door vlieg- en autoverkeer? Maar let op: daar zal via allerlei drogredenen wel een forse uitbreiding komen. Logisch, want daar woont geen elite.

H.G.M.J. Wientjes, Rijsenhout