’Coronaregels met voeten getreden’

Karretjes zelf ontsmetten en zonder de handen te ontsmetten naar binnen. Dat zelf ontsmetten is inmiddels een farce. Velen gaan zonder ontsmetting naar binnen. Maandje geleden hier en daar nog controle. Nu niks meer van te merken, op misschien een uitzonderling na.

Gevolg: Jan en alleman gaan met vuile handen in de supermarkt/winkel in. Pakken van alles beet, appels, peren, producten, etc. Vastpakken en bekijken op inhoud, kcal. waarde en houdbaarheidsdatum. Dus allemaal zo lek als een mandje. Consequent allemaal? Ho maar. Dus vragen om een hernieuwde golf corona.

Als je iets doet …doe het dan goed met een logische weldenkende controle. Anders heeft het allemaal geen zin.

Bert de Jong, Ermelo