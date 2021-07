’Ongekend hoge medische declaratie’

Het volgende relaas toont aan waarom de kosten voor de gezondheidszorg alsmaar stijgen: Vijfentwintig jaar geleden kreeg ik op 13 december 1996 via een thorax-operatie een nieuwe hartklep. Daarna is er nooit meer iets aan mijn hart gedaan. Jarenlang ben ik vervolgens ieder jaar door de cardioloog gecontroleerd. De eerste jaren middels een aantal zwaardere testen, later via heel oppervlakkige consulten. Mijn cardioloog vertrok met pensioen en dit jaar kreeg ik een opvolger.

Begin april kreeg ik een mail dat ik drie weken later om half elf vanuit het ziekenhuis gebeld zou worden voor een consult door de opvolger cardioloog. Precies op tijd werd ik gebeld door een alleraardigste man, die vroeg hoe het met mij ging. Ik gaf hem de door mijzelf opgenomen bloeddrukwaardes door en hij wenste mij (90 jaar) het allerbeste en tot volgend jaar. Het geheel duurde geen drie minuten.

Toen ik een dezer dagen eens op 'Mijn Verzekering' bij de IZA keek ontdekte ik dat voor dit consult 161,75 euro was gerekend en ook was vergoed. De declaratie was verklaard met de tekst: ’Een of twee keer consult bij de nazorg na hartoperatie/dotteren’.

Ik ben nog steeds woedend over deze vorm van ’oplichterij’. Van mijn vader leerde ik als jongen al de volgende waarschuwing: ’Groten stelen en kleinen stelen, maar groten stelen het meest’. Ik ben woedend, deed al overal mijn beklag, maar ik kom er nergens doorheen, ook niet bij de IZA. Ik heb de indruk dat ze allemaal onder één hoedje spelen, namelijk dat van de duivelse oplichter.

Tijdens mijn werkzame leven was ik meer dan 30 jaar praktiserend dierenarts op het platteland. Voor 25 gulden deed ik midden in de nacht een zware verlossing en kwam twee uur later weer thuis. Ik had een prachtig beroepsleven en ben echt niet jaloers. Maar het onderhavige geval steekt me zeer.

Paul sr van Maanen, Cuijk