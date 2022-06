’Mijn hotel op wielen’

Premium Binnenland

Boerenoproer zorgt voor schokgolf in Hierden: ’Vreselijk beangstigend’

De uit de hand gelopen boerenprotesten hebben voor een schokgolf gezorgd in het eens zo rustige dorpje Hierden, woonplaats van stikstofminister Christianne van der Wal. Buurtgenoten zijn ontdaan over de boerenoproer in hun straat. „Het was vreselijk beangstigend.”