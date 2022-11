’Natuur legt het af tegen economie’

De EU is er uit! Vanaf 2035 mogen in heel Europa geen nieuwe auto’s en busjes meer worden verkocht met een fossiele brandstofmotor, weet Jan Muijs.

Alléén auto's zónder CO2- en NO-x uitstoot mogen nog worden gefabriceerd. Het aantal windmolens zullen tegen die tijd volledig worden overvleugeld zijn door een woud van laadpalen. Van het electriciteitsnet zullen enorme prestaties worden gevergd. Maar los daarvan: is het allemaal wel haalbaar? En is het allemaal wel zo emissieloos?

Want om zo’n emissieloos voertuig te ontwikkelen vergt wel een enorme run op allerlei grondstoffen, die alleen maar kunnen worden gewonnen door stikstof veroorzakende werkzaamheden. Laat onze rekenmeesters eens uitzoeken wat één auto alles bij elkaar heeft gekost aan fabricage en CO2-uitstoot, voordat deze in de etalage terecht komt. Wellicht ontstaat er dan een situatie zoals nu de rem op de wegen-en huizenbouw waar eigenlijk niets meer kan en zelfs de Raad van State een vermanende vinger heeft opgestoken.

Dan ook geen auto's meer? Gaan we onze heilige koe ook nog verliezen aan de bloemen en de bijtjes? Echt niet! Genoeg is genoeg! We hebben al genoeg met ons laten sollen. De natuur gaat het afleggen! Wij zijn nu eens aan zet.

Jan Muijs, Tilburg