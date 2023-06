We wilden graag naar het draaiorgelmuseum in plaats van de kermis van 1920. De eigenaresse was echter zo aardig om ons ook de draaiorgels te laten horen en daarna de kermis te tonen. Ik zag erg veel blijde gezichten bij de senioren. Wat een geweldige service en dankjewel eigenaresse voor dit mooie gebaar.

Annie van Alphen, Driemond