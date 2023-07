’Verkeersregels uniform maken’

En natuurlijk moet dat anders. Tijdens de theorielessen voor het rijexamen leren we om te gaan met de regels die in het verkeer nu eenmaal nodig zijn en dan kan het niet zo zijn dat elke gemeente hier anders mee omgaat. Verkeersregels zijn uniform en kunnen gewoon niet worden veranderd of aangepast door hobbyende wethouders en gemeenteraden. Anders vallen er slachtoffers en dat wil toch niemand op z'n geweten hebben lijkt mij.

Jan Pronk, Beverwijk