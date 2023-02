Uitslag Stelling: ’Conservatief blok welkom’

De meeste stellingdeelnemers (89 procent) staan echter sympathiek tegenover BBB, JA21 en PVV en velen willen hun stem uitbrengen op één van deze partijen. Zo zegt bijna een kwart van de deelnemers op de BBB te stemmen op 15 maart, 22 procent van de respondenten geeft zijn of haar stem aan JA21 en 20 procent kiest voor de PVV. De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 weten respectievelijk slechts 5 procent, 1 procent en 0,4% van de deelnemers achter te krijgen.

Kaag vreest een ’rechtse alliantie’ en een ’conservatief blok’ in de Eerste Kamer van deze partijen. „Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten. Daar gaan deze verkiezingen om , zei zij in haar speech zaterdag. De leden van de Eerste Kamer worden straks gekozen door de nieuw gekozen leden van de Provinciale Staten. Als deze getrapte verkiezingen winst opleveren voor de zogeheten rechts-populistisch partijen werkt dat ook door in de Eerste Kamer. De zetelinvulling in de senaat zal grote invloed hebben op het coalitiebeleid. VVD, CDA, D66 en CU halen hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid en moeten dan in de senaat bij links of rechts steun vinden voor hun plannen.

Slechts weinig deelnemers (8 procent) zijn het eens met de uitspraken van Kaag. Zo zegt een van hen: „Een conservatief blok is stilstand of zelfs achteruitgang. Het is tijd voor nieuwe gedachten.” Een ander is bang dat de VVD samen met D66 de klimaatagenda niet verder uitrollen. „Dat zou vreselijk zijn voor onze aarde en het klimaat”, verzucht deze stemmer.

Sommigen vinden ook dat een nieuwe senaat straks te veel politiek gaat bedrijven. „De Eerste Kamer is er om wetten te controleren. Politiek daar bedrijven was nooit de bedoeling. Ook belachelijk dat de leden van de Eerste Kamer voortkomen uit de keuze voor de leden van de Provinciale Statenverkiezingen. Dit is een weeffout.” Het gros van de deelnemers (64 procent) is het van harte eens met deze waarneming en pleit voor directe verkiezingen voor de Eerste Kamer.

De meeste respondenten juichen een groot conservatief blok in de senaat van harte toe. „De leden van de huidige partijen die in het kabinet zitten moeten in de spiegel kijken. Dan heb je direct het antwoord. Of misschien luisteren wat de doorsnee burger op dit moment van Nederland vindt. Er heerst zeer grote onvrede”, klinkt het. En een ander beweert: „Dat blok is hard nodig. D66 wordt niet alleen door Ronald Plasterk als meest gevaarlijke partij van Nederland omschreven. Het optreden van staatssecretaris Van Huffelen bijvoorbeeld in het dossier van de nieuw in te voeren EU ID systeem geeft aan hoeveel maling de partij heeft aan de grondrechten van de Nederlanders en de parlementaire democratie.”

BBB, PVV en JA21 staan op winst in de laatste peilingen voor de Provinciale Staten. Forum voor Democratie die bij de vorige verkiezingen de grote winnaar was, staat op flink verlies. De meerderheid van de deelnemers denkt dat de virtuele winst voor deze partijen te verklaren is als een ’motie van afkeuring’ van het kabinet Rutte IV.