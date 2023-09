Wat vindt Mona van de piemelknuffel?

Benieuwd waar Mona Keijzer staat als het gaat om de nieuwste splijtzwam die ons land verdeelt. Na een zomer lang speculeren was Mona’s komst de climax van een knap staaltje storytelling van de BBB. Toen de premierskandidaat vrijdag werd gelanceerd, ging het journaille dan ook zo enthousiast mee in het verhaal dat het leek alsof zij de sleutels van het Torentje al in haar zak had.