’Volwassenen ook telefoonverslaafd’

En pa en ma stellen als ze thuis komen een telefoonliemiet in en op school wordt de telefoon vaak ingenomen. Prima hoor, maar zou dat onderzoek zich ook niet eens op volwassenen kunnen concentreren? Want als ik naar mezelf, mijn vriendenkring en om me heen kijk zijn volwassenen helemaal telefoonverslaafd. In de trein en het ov is het doodstil, vanwege de mobiele telefoon. En op het werk is het van hetzelfde laken een pak. Dus niet te veel lullen over de jeugd, maar als volwassene ook eens in de spiegel kijken en het goede voorbeeld geven!

Bas Overmars, Amsterdam