’Verhoudingen in coalitie totaal verziekt’

Het feit dat Sigrid Kaag premier Rutte vlak voor het debat belde met de mededeling dat coalitiepartij D66 met de mogelijkheid speelde om demissionair premier Rutte via een motie van wantrouwen uit het torentje te jagen is zo veelzeggend. De totaal verziekte verhoudingen binnen de coalitie worden door deze enorme trap na van D66 extra geaccentueerd. Goed dat er aan dit volkomen mislukte huwelijk voortijdig een einde is gekomen.

Jan Pronk, Beverwijk