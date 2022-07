Brief 3: ’Gratie Masmeijer schoffeert België’

Ik woon in Belgie en ik kan u garanderen dat zowel de Belgische overheid als de Belgische bevolking niet te spreken zijn over de vrijlating van deze drugshandelaar.

België doet moeite en geeft belastinggeld uit aan het opsporen, vangen en berechten van criminelen als Masmeijer om de wereld veiliger te maken en - zoals in dit geval - kinderen en volwassenen te beschermen tegen de handel en beschikbaarheid van verdovende middelen.

Wat doet Nederland? Nederland dient een verzoek in om die arme jongen zijn straf in Nederland te laten uitzitten en laat hem zo snel mogelijk weer vrij. Dat België daarmee geschoffeerd wordt is een detail. Ik heb een tip voor Masmeijer: doe je volgende klus in Nederland, het is daar veel veiliger voor criminelen dan in België.

Ronald de Haas, Kapellen (B.)

