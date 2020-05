’Woekerprijzen op internet voor mondkapjes’

Omdat ik chronisch ziek ben, heb ik begin maart al twee mondkapjes FFP002 via internet besteld voor een prijs van 24 euro per stuk! Maar ze gaan niet lang mee dus ik ben overgestapt naar gewone mondkapjes, 50 stuks in een doos. Deze zijn vanaf 1 juni ook verplicht in het ov en onze kinderen reizen regelmatig met het ov, dus ik moest ze toch aanschaffen. Via internet heb ik ruim 60 euro betaald voor 50 stuks en dacht hiermee een slag te slaan.

Nu liggen dezelfde mondkapjes voor nog geen 20 euro voor 50 stuks in de supermarkt, ik voel me behoorlijk bedonderd met de internetprijs. Naast mondkapjes wilde ik ook graag handschoentjes kopen maar nergens zijn er nog latex handschoentjes te vinden, alles uitverkocht.

Ik snap dat handel afhangt van vraag en aanbod maar om zulke woekerprijzen te vragen over de rug van ongeruste burgers gaat mij net even te ver in deze situatie. Er zijn genoeg mensen, al dan niet met onderliggende ziektes, die dit niet eens kunnen betalen. Het zou mooi zijn als onze regering ervoor zorgt dat er een plafond zit aan de vraagprijs voor deze middelen.

P. van Neck, Rotterdam