’Terecht vraagtekens bij verlagen bsa-norm’

De weerbaarheid van studenten staat onder druk waardoor ze ’psychisch’ in de knel dreigen te komen. De verplichting tot presteren is volgens D66 bij aanvang van een studie te hoog en moet naar beneden worden bijgesteld. De student(e) heeft dan in aanvang van een studie minder studiepunten nodig om een universitaire of hbo-opleiding te kunnen volgen. Het studieniveau komt door dit voorstel zwaar onder druk te staan, daarom is het terecht dat de opleidingsinstituten dit niet willen.

Wanneer studenten nu al, op jonge leeftijd, niet goed met weerstanden om kunnen gaan, zullen ze later in de maatschappij het hoofd zeker niet boven water kunnen houden. Druk en prestatiegerichtheid zijn voor vele functies noodzakelijke skills die men moet hebben. Het verbaast mij dan ook niks dat dit voorstel weer uit de D66-koker komt. Een politieke partij die al herhaaldelijk heeft bewezen ook niet met tegenslagen om te kunnen gaan.

Joost Dirckx, Weert