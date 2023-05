’Minder mensen, minder CO2’

We moeten ons zorgen maken over de asielcrisis, bezuinigen en ons zorgen maken over het klimaat. Al meer dan twintig jaar schat onze overheid de kosten voor asielopvang te laag in. Even een koerswijziging invoeren en we hoeven niet te bezuinigen.

Per dag ademt een mens ongeveer 1 kilogram aan CO₂ uit. Met een bevolking van bijna 18 miljoen mensen komt dat neer op een gigantische hoeveelheid. Met minder vluchtelingen ook minder CO2-uitstoot. Het CO2-probleem is opgelost en het stikstofprobleem is stukken kleiner. De woningnood is verholpen en de druk in de zorg en bij Justitie is lager. Mensen in Nederland zijn gelukkiger en kosten dalen.

Peter de Quaack, Vlissingen