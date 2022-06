’We moeten met z’n allen consuminderen’

Bekijk ook: Nederland maakt zich op voor een historische vergissing

Nederland moet wat doen aan de stikstofuitstoot. Grootste oorzaak is de luxe waarin we leven en de overbevolking. We vinden het normaal om zes keer per jaar het vliegtuig te pakken om er even tussenuit te gaan en de boodschappen in de winkel, die binnen een halve kilometer van huis is gelegen, halen we natuurlijk met de auto. Dan moeten de boeren boeten en hun hele of halve veestapel opdoeken, maar waar halen we dan ons voedsel vandaan? Uit het buitenland? Wat stoten die schepen en vrachtwagens dan uit?

Het vliegverkeer kan makkelijk gehalveerd worden als zakenreizen zoveel mogelijk achterwege worden gelaten. Vergaderen kan online. We kunnen minder op vakantie en wat vaker in eigen land blijven of de trein pakken.

En denk dan ook eens aan de vele honden in Nederland die circa 11 kg stikstof per hectare uitstoten. Dat laatste daar hoor je niemand over, omdat dit niet in de stikstofmodellen wordt meegenomen. We zullen met z’n allen ons steentje moeten bijdragen, maar dan ook echt minderen voor iedereen.

A.C. Rensen