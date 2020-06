Soms denk ik dat we in dit land te ruimdenkend zijn als het gaat om andersdenkenden. Het woord alleen al is een eufemisme. Het suggereert dat er bij andersdenkenden iets van gestructureerde hersenactiviteit aan te pas komt, maar na enkele uren zelfstudie, waardoor ik mijzelf nu een expert mag noemen, waag ik dat te betwijfelen.