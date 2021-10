Brief 2 ’Ophef over Hoekstra onzin’

Bekijk ook: Hoekstra investeerde via belastingparadijs

Nu weer SP en GL over een investering van Wopke Hoekstra die vóór zijn politieke deelname al was afgewikkeld. Schande. Bouw een beter Nederland en hou op met zeuren over onzinzaken van een ander. Kijk eerste eens of je zelf zonder zonde bent voordat je een ander beschuldigt.

B. de Vries, Almere

