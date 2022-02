Financieel

Drukker op Nederlandse luchthavens: Schiphol goed voor 25,5 miljoen passagiers

De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar duidelijk nog niet te boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspr...