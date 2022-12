Uitslag Stelling: Auto nu al luxe voor velen

Het merendeel van de respondenten (86%) vreest dat autorijden voor veel mensen onbetaalbaar zal worden als er geen compacte betaalbare auto’s meer worden gemaakt. „Autorijden is nu al een luxe met de huidige brandstofprijzen. Als de kleine zuinige auto’s verdwijnen, is het voor veel mensen niet meer te betalen”, verwacht een deelnemer.

Veel respondenten spreken over een tweedeling tussen arm en rijk, die nu al aan het ontstaan is. „Niet alleen auto’s worden steeds duurder in aanschaf, maar ook in onderhoud, verzekering en belasting. En parkeren is niet overal vanzelfsprekend of anders tegen hoge kosten. Dat is voor de gemiddelde man vaak nu al onbetaalbaar”, stelt iemand somber vast.

„Met het steeds minder beschikbare openbaar vervoer - wat ook nog eens te duur dreigt te worden voor gezinnen - zullen steeds meer mensen steeds minder mobiel worden”, verwacht een respondent.

„Dat betekent dus dat mensen die straks nog wel een auto kunnen betalen, een aparte klasse worden en anderen tweederangsburgers die niet meer zo makkelijk kunnen gaan en staan waar ze willen.”

Bijna de helft van alle respondenten geeft aan dat de huidige brandstofprijzen hen nu al minder mobiel maakt dan voorheen.

De helft begrijpt de keuze van autofabrikanten om de productie van middenklassers te staken vanwege strengere uitstootnormen, maar een bijna even grote groep heeft daar geen begrip voor. De fabrikanten zouden juist gestimuleerd moeten worden om te investeren in kleine zuinige auto’s, vinden zij. „Ze zouden subsidie moeten krijgen om kleine wagens te blijven maken”, klinkt het. „Ik rijd met mijn compacte autootje een stuk zuiniger dan een dikke Audi, BMW of suv en ik stoot dus ook minder uit. Misschien kunnen ze beter die grote energieslurpende bakbeesten uit de handel halen.”

Dat autofabrikanten hun focus grotendeels richten op elektrische voertuigen stuit driekwart van de respondenten tegen de borst. „De EU en onze regering gaan te snel. Zij overschatten de snelheid van de ontwikkeling van de elektrische auto, niet zozeer op het gebied van de techniek maar meer vanwege de problematiek met de beschikbaarheid van grondstoffen en de infrastructuur die niet op tijd klaar zal zijn”, schrijft iemand.

De overgrote meerderheid ziet e-auto’s dan ook niet als een volwaardige vervanger voor auto’s op benzine en gas. „Zolang de elektrische auto niet dezelfde actieradius heeft als een benzineauto is het geen vervanger. Verder zijn ze nog veel te duur en is het opladen van batterijen onpraktisch door de lange tijdsduur”, stelt iemand.

Toch zijn er ook stellingdeelnemers die vinden dat men het niet zo somber in moet zien. „Autorijden zal misschien meer een luxe worden, maar Nederlanders laten al vaker de auto staan of schaffen geen auto meer aan”, ziet zo’n positief ingestelde respondent. Een andere reactie: „Alles wordt duurder, dus ook het autorijden. Het zal voor een aantal mensen moeilijker worden, maar als ik zie waar overal de auto voor wordt gebruikt is er nog wel iets te bezuinigen.”