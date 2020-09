Uitslag Stelling: Een huisdier hoort binnen

De meeste respondenten kunnen zich dan ook vinden in het standpunt van ecoloog Chris Smit en jurist Arie Trouwborst die via een proefproces willen bereiken dat er een losloopverbod komt voor katten. Want volgens deze twee vangen katten jaarlijks tussen de 17 en 200 miljoen vogels.

„Ik jaag met de hond vaak de katten uit onze tuin zodat de vogels veilig kunnen eten bij ons”, verklaart een vogelliefhebber.

Maar de vogels zijn niet het belangrijkste argument voor de voorstanders van een losloopverbod, dat zijn de kattenuitwerpselen. „In mijn buurt lopen veel katten los, vooral ’s nachts. En ik mag als ik de tuin doe in de stront wroeten, om van de urinestank maar niet te spreken”, baalt iemand.

Sommigen vinden dat er naast een aanlijnplicht tevens een opruimplicht voor kattenstront zou moeten komen én dat er kattenbelasting geheven zou moeten worden. „Dáár zou ook eens een proefproces over moeten gaan. Benieuwd hoeveel mensen er dan nog een kat willen nemen.”

Bijna 40 procent vindt echter dat een kat buiten los moeten kunnen rondlopen. „Dat is zijn aard. Een kat laat zich geen (leef)regeltjes opleggen”, schrijft iemand. Een ander, verontwaardigd: „Een kat aanlijnen? Dan nog eerder een varken laten touwtjespringen. Hoe verzinnen ze het?”

Een ander argument tegen binnen houden: „Katten zijn ideale muizenvangers. Door alle verboden op gif stijgt het aantal muizen en ratten enorm. Dus naar buiten met die beesten.”

Tegenstanders hebben hun vraagtekens bij de aantallen vogels die gedood zouden worden. „Als dat waar zou zijn dan zouden onze straten bezaaid moeten zijn met dode vogels.” Sommigen vinden dat er wel wat gedaan zou kunnen worden aan het grote aantal zwerfkatten (naar schatting een miljoen) in ons land: „Sowieso steriliseren en dan elders opvangen”. Anderen vinden juist dat verwilderde katten niet gesteriliseerd maar afgemaakt moeten worden.

De overgrote meerderheid is van mening dat het de kat zijn natuur is dat hij op vogels jaagt, maar sommige respondenten brengen daar tegenin dat de huiskat volledig gedomesticeerd is en niet op jacht hoeft te gaan om te eten. „Het doden van vogels door katten is daarom volkomen nutteloos en een aanslag op de vogelstand en biodiversiteit”, stelt iemand vast.

Een derde van de stellingdeelnemers heeft een of meerdere katten en de helft daarvan zegt ze zoveel mogelijk binnenshuis te houden. „Vooral met het oog op doodrijden”, verklaart een respondent. „Tevens vind ik dat anderen geen last mogen hebben van mijn katten”, voegt hij toe.

De andere helft laat ze wel naar buiten. Een enkeling doet zijn kat een belletje om ’zodat het jagen een stuk moeilijker wordt’.

De meesten denken dat het geen kwaad kan voor een kat om hem binnen te houden, mits je dat van jongs af aan doet. „Een kat is een huisdier. Het woord zegt het al: een dier om in huis te houden. Ik heb ook een kat die nog nooit buiten is geweest. Mensen zijn tegenwoordig wel erg makkelijk. Ze willen een kat maar geen kattenbak dus doen ze hun behoefte bij een ander in de tuin.”