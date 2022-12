’Democratie aan de kant geschoven’

In die motie werd de regering gevraagd om niet in te stemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit omdat er veel onduidelijkheden zijn. Zo werkt ‘democratie’ in Nederland anno 2022. De teloorgang van de democratie werd ingeluid met het Verdrag van Maastricht in 1991. Sindsdien worden we steeds meer geregeerd / gedicteerd door Brussel. Met onomkeerbare verdragen, waar geen Nederlandse regering meer wat aan kan veranderen. En dit kabinet, de zetbaas van Brussel, dendert maar door om nog meer onheil over ons uit te storten. Zaken die diep in ons leven ingrijpen, maar waar we totaal niet in gekend worden. Hopelijk kunnen we in maart aan de noodrem trekken en de wagons D66, VVD, CDA en SGP op een zijspoor stallen.

P. Franssen