’Genoten van Koningsdag’

Als je dat feest ziet, die mensenmassa, die vreugde, die hartelijkheid, dat grootste welkomstfeest. Geweldig om te zien. Ik heb genoten!

Meestal denk ik dat die mening van die tegenstanders voorkomen uit afgunst en totaal niet in kunnen voelen hoe zwaar de taak is, en hoeveel beperkingen dat ambt heeft. Majesteit van harte gefeliciteerd en nog heel veel mooie jaren erbij, in goede gezondheid met uw gezin. Naast alle negativiteit waar U veel mee te maken hebt, was er vandaag vooral positiviteit!

C. Hendriks, Zoetermeer