De Kwestie: ’Moet werkgever inflatie compenseren?’

Premium Financieel

’Te weinig voeling met wat er speelt’

Het stof dwarrelt neer na een tumultueuze week: minister Kaag van Financiën droeg op Prinsjesdag voor het eerst beroemde koffertje de Tweede Kamer in en vervolgens is er twee dagen heftig gedebatteerd over alle politieke plannen. In een jaar tijd ziet de wereld er radicaal anders uit.