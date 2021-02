’Stemmen is nog veiliger dan boodschappen doen’

Er wordt veel waarde gehecht aan de democratie in het land, al twijfelen velen of de verkiezingen zullen leiden tot de politieke aardverschuiving die sommigen wensen. I_Vanneau drukt het zo uit: „Stop maar met de poppenkast van verkiezingen. De twee tsaren en hun puppets regeren dit land en daar gaat niets aan veranderen.”

Al dat cynisme ten spijt, vinden veruit de meeste deelnemers dat de verkiezingen gewoon doorgang moeten vinden, as planned. Het is tijd voor iets nieuws, zegt Thijs Rigengraat: „Waarvoor moeten die verkiezingen worden uitgesteld? Er zijn regels in Nederland, die termijn van vier jaar is over. Dus tijd voor wat nieuws...” Ook Em wil gewoon in maart naar de stembus: „Verkiezingen door laten gaan en stembussen in open tenten plaatsen, dan is het besmettingsgevaar veel kleiner.”

Micheline_suur denk dat de regeringspartijen baat hebben bij uitstel van de verkiezingen: „De reden dat ze willen uitstellen is dat door de avondklok veel mensen teleurgesteld zijn in de regering. Dat kost stemmen.” Railabru heeft daar zo een eigen theorie over: „Alleen de regering heeft baat bij uitstel. Het zijn hún kiezers die bang zijn voor het virus en weg zullen blijven.” C_vanstek ziet dat anders: „Het is een dilemma welke politieke partij er het meeste profiteert van Covid. Volgens peilingen is dat de VVD.”

Blijf thuis

OtsoS-Sostó vindt dat verkiezingen in coronatijd gewoon niet kunnen. „Zolang het advies luidt ’Blijf zoveel mogelijk thuis’, kun je het als politiek niet maken om het stemmen door te laten gaan. Velen hebben zware offers moeten brengen door de lockdowns, de overheid rept van een gevaarlijke Britse variant die de derde golf opstuwt rond maart. We willen zo snel mogelijk naar normaal, het stemmen mag daarbij niet in de weg staan. Regels zijn regels, geen uitzondering.”

Wat corona-angst met verkiezingen kan doen, zag Marinka2019 in het zwaar getroffen Portugal: „In Portugal hebben ze de verkiezingen wel laten doorgaan. Resultaat: een opkomst van 40%.” En een zittende president die won.

Roosje7 is voor het doorgaan van de verkiezingen, maar niet zonder zorgen. „Het enige waar ik een probleem mee heb is dat er meer machtigingen mogelijk zijn. Die machtigingen zullen vooral zorgen voor misbruik.”

Veel reacties trekken de vergelijking met boodschappen doen. Paulien Westerhoff schrijft bijvoorbeeld: „Natuurlijk moeten de verkiezingen doorgaan! Ik zie het probleem niet, verdeeld over drie dagen nota bene! We gaan toch ook naar de supermarkt?” Dat zegt ook Aefe51lb: „Gaan stemmen is veiliger dan naar de supermarkt gaan, de verkiezingen moeten gewoon doorgaan.”

En tenslotte, misschien heeft Pamela Andersom wel het beste argument: „De verkiezingen moeten wel doorgaan, want anders betekent het woord democratie helemaal niets meer.”