Brief 1: ’Klant merkt niets van daling gasprijzen’

In ons land zullen we daar vermoedelijk echter nog niet snel iets van merken. Want de energiemaatschappijen hebben natuurlijk nog voor maanden voorraad wat voor de hoofdprijs is aangekocht en ook de grootste speculant is nog altijd actief. Dat is namelijk onze overheid die met schandalige belastingverhogingen en de weer verhoogde btw, ook over de energiebelasting, ons structureel een enorme poot blijft uitdraaien.

Jan Pronk, Beverwijk

