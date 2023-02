’Terug naar de basisvakken’

De slavernij hebben wij inmiddels gehad, de helden van vroeger in de Gouden Eeuw ook echter in een zeer vreemde manier uitgelegd in onze huidige leefwijze, dus de holocaust en zeker Nederlands -Indië behoren ook tot de basisleer. Géén mobiele telefoons in de klas maar pen en papier. Geschiedenis hoort bij het examen en daarbij moet men alles kunnen benoemen zodat niet met de hedendaagse leefwijze naar de geschiedenis van toen geoordeeld wordt. Dus géén Sorry cultuur.

Mevr.Brugman, Lelystad